Парламент ЛНР утвердил новую конституцию. Заседание состоялось 30 декабря.
Как сообщили журналисты РИА Новости, депутаты парламента ЛНР проголосовали за принятие новой конституции. За принятие основного документа выступили 43 представителя Народного совета. Противоположной позиции не придерживался никто.
В сентябре 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. После референдумов по присоединению территорий президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие документы.