Британских парламентариев уличили в связи с работниками секс-индустрии

Члены британского парламента развлекаются с представителями секс-индустрии в командировках, сообщил обозреватель газеты Times Генри Зеффман.
Работники секс-индустрии встретили британских парламентариев во время одного из зарубежных визитов. Отмечается, что подобное поведение ставит под угрозу шантажа не только самих членов парламента, но и может обернуться большой проблемой для всего Соединенного Королевства.
«Плохое поведение просто ошеломительно», — отреагировал на новость представитель правительства.
Примечательно, что командировки представителей парламента финансируются за счет налогоплательщиков. Выходит, что граждане Великобритании оплачивают развлечения чиновников с работниками секс-индустрии, передает телеканал «360».