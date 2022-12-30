Гражданина Украины задержали за подготовку теракта на Северном Кавказе по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на Северном Кавказе. Был задержан гражданин Украины, который является сторонником националистической идеологии. Преступник уже дал признательные показания, информирует пресс-служба ФСБ.
По данным сообщения, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Ему удалось проникнуть на территорию РФ по каналу трудовой миграции.
При задержании силовики провели обыск по месту его жительства. Там они нашли и изъяли «готовые к применению средства террора».