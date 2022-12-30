Экс-командующий силами НАТО в Европе Кларк: действия США на Украине ведут к ее «обескровливанию»

Украина лишается энергетики, промышленного потенциала и финансовой основы государства, и США активно способствуют этому, подчеркнул военный. Более того, интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Запад хочет избежать столкновения с Россией, а украинская сторона — восстановить территории.