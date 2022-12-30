Тактика Соединенных /Штатов в ходе конфликта на Украине ведет к ее «обескровливанию», заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
«В ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут серьезные потери», — отметил он.
Украина лишается энергетики, промышленного потенциала и финансовой основы государства, и США активно способствуют этому, подчеркнул военный. Более того, интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Запад хочет избежать столкновения с Россией, а украинская сторона — восстановить территории.
Кларк подчеркнул, что российские войска серьезно укрепляют оборону, что отразится на характере боевых действий не в пользу украинской армии.