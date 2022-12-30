Александр Овечкин отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле

Российский хоккеист Александра Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футбола сборной Бразилии Пеле.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не оставил без внимания новость о смерти Пеле, который скончался на 83-м году жизни. Российский хоккеист разместил в социальных сетях фото с легендой мирового футбола.
«Покойся с миром, король», — подписал кадр Овечкин.
Пеле долго время боролся с раком толстой кишки. В конце ноября состояние экс-футболиста сборной Бразилии стало ухудшаться. Похороны Пеле пройдут 3 января 2023 года.