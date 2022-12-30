Бывшего кикбоксера Эндрю Тейта и его брата задержали по делу о торговле людьми в Румынии

В Румынии правоохранители задержали бывшего кикбоксера Эндрю Тейта. Он вместе со своим братом Тристаном фигурирует в деле о торговле людьми, сообщил телеканал Sky News.
В прокуратуре отметили, что родственников задержали на сутки. Также же для процессуальных действий правоохранители доставили двух граждан Румынии.
Помимо торговли людьми, бывший спортсмен может ответить в суде за сексуальное насилие и создание преступного сообщества. По данным СМИ, Эндрю Тейт открыто демонстрирует агрессию в отношении женщин.