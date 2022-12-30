Экс-глава Польши Квасьневский предупредил об опасности наступления третьей мировой войны

Современный мир ступил на порог третьей мировой войны. Такое заявление сделал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
Он объяснил корреспонденту телеканала Polsat, что текущий конфликт на Украине свел на нет прежний миропорядок и дал старт новой эпохе. На это также повлияло назначение Джо Байдена на пост президента США и споры между КНР и Тайванем.
«Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — признался Квасьневский в ходе интервью.
Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо кратко и емко охарактеризовал поездку главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению французского политика, она представляет собой «альянс для третьей мировой войны». Он поделился своей точкой зрения с подписчиками в Twitter.