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Спецслужбы задержали украинского шпиона в освобожденном Сватово

Армия
Спецслужбы задержали украинского шпиона в освобожденном Сватово

Спецслужбы РФ выявили подпольную украинскую активистку в городе Сватово, которая шпионила за российскими войсками. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах ЛНР.

Как утверждает собеседник агентства, задержанная передавала врагу информацию о передвижении и дислокации Вооруженных сил РФ. Согласно имеющимся данным, ВСУ могли использовать ее для нанесения артиллерийских ударов по Сватово.

Бои в районе этого населенного пункта назад обострились несколько месяцев назад. Украинская армия регулярно обстреливает поселок из артиллерии, пытаясь прорвать оборону ВС РФ, но у нее ничего не выходит.

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