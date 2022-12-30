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FT рассказала о провальной попытке экс-премьера Британии Блэра навязать Путину идеи Запада

Политика
FT рассказала о провальной попытке экс-премьера Британии Блэра навязать Путину идеи Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр активно навязывал идеологию западных стран президенту России Владимиру Путину. О деятельности экс-главы английского правительства в этом направлении сообщила газета Financial Times.

Согласно опубликованным документам, политик из Соединенного королевства пытался добиться расположения главы Кремля в начале его первого президентского срока.

«Он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — указано в публикации.

Тони Блэр был уверен, что российский лидер должен получить место за неким глобальным «верхним столом». Однако другие британские чиновники не поддержали его инициативу, выразив свои опасения из-за планов экс-премьера.

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