FT рассказала о провальной попытке экс-премьера Британии Блэра навязать Путину идеи Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр активно навязывал идеологию западных стран президенту России Владимиру Путину. О деятельности экс-главы английского правительства в этом направлении сообщила газета Financial Times.
Согласно опубликованным документам, политик из Соединенного королевства пытался добиться расположения главы Кремля в начале его первого президентского срока.
«Он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — указано в публикации.
Тони Блэр был уверен, что российский лидер должен получить место за неким глобальным «верхним столом». Однако другие британские чиновники не поддержали его инициативу, выразив свои опасения из-за планов экс-премьера.