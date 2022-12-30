Дед Мороз и Снегурочка навестили российских солдат в зоне спецоперации

Солдат из Западного военного округа (ЗВО), выполняющих боевые задачи на полях спецоперации на Украине, поздравили с наступающим Новым годом. Кадры с передовой предоставило Минобороны России.
С праздничным настроением к бойцам приехали Дед Мороз и Снегурочка, а также артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО. За представлением смогли понаблюдать и солдаты, проходящие лечение в госпитале. Военные поблагодарили артистов за поддержку, а также получили подарки в канун праздника.
«Спасибо им большое, поддерживают нас такую минуту», — сказал военнослужащий Иван.
Накануне военное ведомство отчиталось, что за сутки российской армии удалось уничтожить 13 единиц военной техники ВСУ на Донецком направлении. Потери украинской стороны в живой силе на этом участке фронта достигли порядка 80 солдат и офицеров.