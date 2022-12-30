Дед Мороз и Снегурочка навестили российских солдат в зоне спецоперации

С праздничным настроением к бойцам приехали Дед Мороз и Снегурочка, а также артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО. За представлением смогли понаблюдать и солдаты, проходящие лечение в госпитале. Военные поблагодарили артистов за поддержку, а также получили подарки в канун праздника.