Последний рабочий день 2022 года встретил петербуржцев сугробами и метелью

Жители Петербурга готовятся праздновать Новый год, однако соответствующее настроение омрачает халатность коммунальных служб. Власти города во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают игнорировать многочисленные жалобы.
В канун праздника погода преподнесла петербуржцам «подарок» в виде метели. Выпавшие сугробы, по обыкновению, останутся лежать на тротуарах и дорогах. При этом уже 31 декабря в Северную столицу придет плюсовая температура. Сугробы превратятся в лужи и начнут доставлять новые проблемы горожанам.
Не слаще приходится и автолюбителям. Из-за неубранных от снега и наледи дорог они встают в пробки. Не редкостью стали и аварии, в результате которых водители и их пассажиры получают травмы.