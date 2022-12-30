С Новым Годом!

Последний рабочий день 2022 года встретил петербуржцев сугробами и метелью

Общество
Последний рабочий день 2022 года встретил петербуржцев сугробами и метелью

Жители Петербурга готовятся праздновать Новый год, однако соответствующее настроение омрачает халатность коммунальных служб. Власти города во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают игнорировать многочисленные жалобы.

В канун праздника погода преподнесла петербуржцам «подарок» в виде метели. Выпавшие сугробы, по обыкновению, останутся лежать на тротуарах и дорогах. При этом уже 31 декабря в Северную столицу придет плюсовая температура. Сугробы превратятся в лужи и начнут доставлять новые проблемы горожанам.

Не слаще приходится и автолюбителям. Из-за неубранных от снега и наледи дорог они встают в пробки. Не редкостью стали и аварии, в результате которых водители и их пассажиры получают травмы.

#санкт-петербург #снег #метель