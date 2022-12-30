Сирены воздушной тревоги прогремели в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения.
Сирены воздушной тревоги прогремели на Украине в ночь на 30 декабря. Оповещение услышали жители Киева, Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Остальные подробности не сообщаются.
Воздушная тревога регулярно объявляется в регионах Украины после теракта на Крымском мосту. Россия наносит удары по инфраструктуре страны. Основными целями войск РФ становятся объекты энергетики.