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Арестович подтвердил серьезные потери ВСУ в районе Артемовска

Армия
Арестович подтвердил серьезные потери ВСУ в районе Артемовска

Украинские боевики несут серьезные потери у Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Советник главы офиса Зеленского выступил в эфире YouTube-канала. По словам Арестовича, основной «удар» приходится на восточные районы Бахмута и Соледар.

«Мы несем серьезные потери», — констатировал Арестович.

На Артемовском направлении работу ведут бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» смогли успешно проявить себя в боях за Попасную, Клиновое и другие населенные пункты. За все время СВО они не сдали противнику ни одного занятого города.

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