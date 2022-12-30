Арестович подтвердил серьезные потери ВСУ в районе Артемовска

Украинские боевики несут серьезные потери у Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Советник главы офиса Зеленского выступил в эфире YouTube-канала. По словам Арестовича, основной «удар» приходится на восточные районы Бахмута и Соледар.
«Мы несем серьезные потери», — констатировал Арестович.
На Артемовском направлении работу ведут бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» смогли успешно проявить себя в боях за Попасную, Клиновое и другие населенные пункты. За все время СВО они не сдали противнику ни одного занятого города.