Украинская армия обстреляла Донецк из реактивной артиллерии

Украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщению в Telegram-канале, ВСУ открыли огонь с позиций в населенном пункте Константиновка, расположенного примерно в 55 км от столицы ДНР. Информации о пострадавших и возможных жертвах пока не приводилось.
Также неизвестны места «прилетов» и масштабы причиненных разрушений. В сообщении отмечено, что обстрел велся в 02:34 по местному времени.