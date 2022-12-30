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Украинская армия обстреляла Донецк из реактивной артиллерии

Армия
Украинская армия обстреляла Донецк из реактивной артиллерии

Украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению в Telegram-канале, ВСУ открыли огонь с позиций в населенном пункте Константиновка, расположенного примерно в 55 км от столицы ДНР. Информации о пострадавших и возможных жертвах пока не приводилось.

Также неизвестны места «прилетов» и масштабы причиненных разрушений. В сообщении отмечено, что обстрел велся в 02:34 по местному времени.

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