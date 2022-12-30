Figaro: Украина получает от Франции поврежденные САУ Caesar

Министр Лекорню уточнил, что одно из 18 орудий уже выведено из строя. Некоторые установки не используются, так как требуют технического обслуживания. ВСУ нужно наладить обслуживание Caesar на месте, так как их отправка на ремонт в Польшу занимает много времени.