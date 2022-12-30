Figaro: Украина получает от Франции поврежденные САУ Caesar

Самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Украина получает от Франции, требуют ремонта. Об этом пишет издание Figaro.
Как отметил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, некоторые повреждения «самоходок» становятся серьезной проблемой. Париж пока не готов отправлять Киеву новые Caesar со складов.
Украинские боевики тоже обеспокоены состоянием установок Caesar. Пушки быстро изнашиваются и приходят в негодность из-за высокого темпа стрельбы. Казенная часть системы часто получает повреждения.
Министр Лекорню уточнил, что одно из 18 орудий уже выведено из строя. Некоторые установки не используются, так как требуют технического обслуживания. ВСУ нужно наладить обслуживание Caesar на месте, так как их отправка на ремонт в Польшу занимает много времени.