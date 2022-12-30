Корнилов: снос памятника основателям Одессы подтвердил, что этот город оккупирован

Россия проводит на Украине спецоперацию и ради того, чтобы вернуть на свои места снесенные киевским режимом памятники. Это касается и демонтированного в Одессе памятника Екатерине II.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог, историк и публицист Владимир Корнилов.
Напомним, власти Одессы вынесли решение о демонтаже памятника основателям города еще в ноябре. А в ночь на 29 декабря это решение было воплощено в жизнь.
Одесса была основана в 1794 году по указу императрицы Екатерины II. В честь этого события в 1900 году императрице, а также ее сподвижникам – Григорию Потемкину, Платону Зубову, Иосифу де Рибасу и Францу де Волану в городе был воздвигнут памятник.
«Когда Одесса ломает памятник основателям Одессы, то это трагедия. Трагедия этого региона, русского региона, по большому счету. Екатерина и те исторические фигуры, которые у подножья стояли до вчерашнего дня, – это они основали этот город. Это их город, – заявил по этому поводу Владимир Корнилов. – Когда власть ломает этот памятник, это значит, что город оккупирован».
Но рано или поздно и этот памятник, и все другие уничтоженные киевским режимом монументы будут возвращены на своим места, уверен эксперт. Потому что, если этого не произойдет, Украина превратится в страшное место.
«Они должны вернуться. Собственно, для этого спецоперация и проходит. Я очень надеюсь, что после денацификации Украины многие памятники, в том числе и героям Великой Отечественной войны, которые просто уничтожаются, все равно будут восстановлены. Иначе на этой территории будут развиваться самые страшные проекты, которые будут представлять угрозу не только для безопасности РФ, но и для мировой стабильности в целом», – добавил Владимир Корнилов.
Ранее, украинские СМИ сообщили, что снесенный с постамента памятник Екатерине II и другим основателям Одессы планируется перенести в Одесский областной художественный музей.