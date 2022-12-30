Конгрессмен Сантос распространял ложные сведения о гибели матери в теракте 2001 года

Американский конгрессмен Джордж Сантос солгал о гибели матери в теракте, произошедшем в Нью-Йорке в 2001 году. Об этом стало известно после сравнения публикаций политика в социальных сетях.
Так, в июле 2021 года Сантос сообщил, что теракт забрал жизнь его матери. Однако в декабре этого же года конгрессмен посвятил пост пятилетней годовщине смерти женщины. На странице политика в Сети также указано, что его мать скончалась несколькими годами позже от рака. При этом уточняется, что она присутствовала в офисе одной из башен-близнецов во время теракта, но смогла выжить.
Как сообщил ранее телеканал Fox News, в отношении Сантоса началась проверка. Он также признался, что солгал о своем образовании, происхождении и трудовой деятельности.