Конгрессмен Сантос распространял ложные сведения о гибели матери в теракте 2001 года

Так, в июле 2021 года Сантос сообщил, что теракт забрал жизнь его матери. Однако в декабре этого же года конгрессмен посвятил пост пятилетней годовщине смерти женщины. На странице политика в Сети также указано, что его мать скончалась несколькими годами позже от рака. При этом уточняется, что она присутствовала в офисе одной из башен-близнецов во время теракта, но смогла выжить.