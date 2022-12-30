Мбаппе опубликовал совместное фото с Пеле после смерти бразильца

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с заявлением в связи с новостями о смерти легенды бразильского футбола Пеле. Француз также опубликовал фото, где он сидит рядом с Пеле.
Пеле ушел из жизни 29 декабря в родной Бразилии. Бывший футболист с прошлого года боролся с раком кишечника и последние месяцы жизни провел на больничной койке.
«Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто», — написал Мбаппе на своей странице в соцсети.
Легенда не только бразильского, но и мирового футбола умер на 83-м году жизни. Стоит отметить, что Пеле – единственный в мире футболист, на счету которого три золотых медали чемпионатов мира.
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