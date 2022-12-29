Стала известна причина смерти футболиста Пеле

Причиной смерти бразильского футболиста Пеле стал «отказ различных органов». Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на медицинский бюллетень.
Спортсмен долгое время боролся с прогрессирующим онкологическим заболеванием. Футболист столкнулся с раком толстой кишки более года назад.
Как сообщала дочь спортсмена, в последний раз он был доставлен в больницу 30 ноября. Пеле диагностировали общий отек тела и сердечную недостаточность.
«Король футбола» ушел из жизни в возрасте 82 лет. В составе сборной Бразилии он установил рекорд, забив 77 голов. Превзойти легендарного футболиста так никто и не смог.