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Стала известна причина смерти футболиста Пеле

Общество
Стала известна причина смерти футболиста Пеле

Причиной смерти бразильского футболиста Пеле стал «отказ различных органов». Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на медицинский бюллетень.

Спортсмен долгое время боролся с прогрессирующим онкологическим заболеванием. Футболист столкнулся с раком толстой кишки более года назад.

Как сообщала дочь спортсмена, в последний раз он был доставлен в больницу 30 ноября. Пеле диагностировали общий отек тела и сердечную недостаточность.

«Король футбола» ушел из жизни в возрасте 82 лет. В составе сборной Бразилии он установил рекорд, забив 77 голов. Превзойти легендарного футболиста так никто и не смог.

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