Такой богатый на события 2022 год наконец подходит к концу. И подводя политические тоги, можно констатировать, что усилиями коллективного Запада мир постепенно погружается в неуправляемый хаос.
Об этом в эфире медиаплатформы «Смотрим» заявил политолог и публицист Армен Гаспарян, по словам которого в 2022 году по уровню напряженности мир побил рекорд Карибского кризиса 1962 года.
«Тогда, подойдя к грани ядерного конфликта, человечество задумалось и дальше не шагнуло. Но спустя 60 лет мы видим, что, к огромному сожалению, это самая злободневная тема, – объясняет Гаспарян. – То, что исполняет Запад, рано или поздно приведет к этому».
Большая часть россиян, добавил политолог, в уходящем году, окончательно утратила остатки иллюзий относительно Запада. Этому способствовали западные ограничения и санкции, а также откровенная русофобия. В итоге даже самые отъявленные скептики из числа граждан РФ убедились, что коллективный Запад «любит» далеко не всех.
Также все смогли окончательно убедится в том, что никакой независимой Украины не существует.
«Может, для кого-то это неочевидно. Но не может существовать страна с таким состоянием экономики, когда вся помощь Запада идет только на оружие», – указал Гаспарян.
И наконец, по его словам, всем стало ясно, что история России и ее героическая слава никуда не делись. Они есть и будут. А живущий в России народ сохраняет единство и отдает себе отчет, в том, какие идут процессы.
Поэтому, несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, россияне не должны терять надежды и оптимизма, считает эксперт.
«Все в наших руках. Все мы с вами сможем сделать. Поэтому мы в данном случае зависим только сами от себя», – заключил Армен Гаспарян.
Напомним, ранее министр иностранных дел Росси Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад подорвал к себе доверие, так как придерживается эгоистичной и недальновидной политики.