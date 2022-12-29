Автомобиль УАЗ столкнулся с восемью машинами в Подмосковье

Автоавария с участием девяти машин произошла на Фряновском шоссе в подмосковном Щелково. В результате ДТП движение на участке оказалось затруднено, сообщили в региональном главке МВД России.
Происшествие случилось примерно в 18:40. Отмечается, что УАЗ допустил столкновение с восемью машинами. По информации ведомства, в результате ДТП движение на участке Фряновского шоссе серьезно затруднено.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и столичные оперслужбы. По имеющейся информации, в результате ДТП никто не пострадал. В причинах и деталях произошедшего предстоит разобраться уполномоченным органам.