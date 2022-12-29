Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Осенью прошлого года легенде футбола диагностировали рак кишечника. В конце ноября Король футбола был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Пауло с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Несмотря на плохое самочувствие, он продолжал следить за выступлением национальной сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.