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Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Общество
Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Умер легендарный бразильский футболист Пеле. Трехкратному обладателю Кубка мира было 82 года, передает Associated Press.

Осенью прошлого года легенде футбола диагностировали рак кишечника. В конце ноября Король футбола был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Пауло с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Несмотря на плохое самочувствие, он продолжал следить за выступлением национальной сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Позднее стало известно, что организм легендарного спортсмена не реагирует на химиотерапию, поэтому ему оказывали паллиативную помощь.

Несколько дней назад Пеле попрощался со своей семьей. После этого в соцсетях обсуждали трогательные снимки с легендой бразильского футбола.

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