Фонд по защите прав спортсменов вступился за российских атлетов в обращении к ООН

Правозащитник, директор Фонда по защите прав спортсменов Иван Мельников обратился в Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН из-за ущемления прав представителей России. Юрист подчеркнул неприемлемость решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по отстранению российской сборной от участия в паралимпиаде, передает Федеральное агентство новостей.
В своем обращении к ООН Мельников призвал защитить права людей с ограниченными возможностями, которые должны были выступить на Паралимпийских играх. По мнению главы фонда, российские граждане оказались заложниками политики, направленной против Москвы.
Правозащитник также подчеркнул, что МПК пренебрег международной конвенцией ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминаций от 1965 года. Мельников отметил политический окрас решения Международного паралимпийского комитета. Стоит отметить, что ранее подобное обращение поступало на имя президента МПК Эндрю Парсонса, однако тот проигнорировал письмо.