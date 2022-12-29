Фонд по защите прав спортсменов вступился за российских атлетов в обращении к ООН

Правозащитник также подчеркнул, что МПК пренебрег международной конвенцией ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминаций от 1965 года. Мельников отметил политический окрас решения Международного паралимпийского комитета. Стоит отметить, что ранее подобное обращение поступало на имя президента МПК Эндрю Парсонса, однако тот проигнорировал письмо.