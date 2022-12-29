Зеленский усилил репрессии против независимых украинских СМИ законом «О медиа»

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», подразумевающий усиление контроля государства над СМИ и запрещающий позитивную оценку российской политической деятельности. Об этом говорится на портале Верховной рады.
Таким образом, теперь на Украине запрещается распространять сведения о действиях РФ, которые государство сочтет недостоверными. В стране также запретили исключительно позитивно освещать деятельность российских госорганов, если граждане или юрлица намеревались их пропагандировать.
Помимо прочего, новый закон также запрещает все медиаресурсы России. Стоит отметить, что против подписанного Зеленским законопроекта выступил Национальный союз журналистов Украины.