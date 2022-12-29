Правительство США предоставит Тайваню 12 миллиардов долларов военной помощи и начнет ускоренные поставки оружия, включая РСЗО HIMARS. Также Вашингтон «продавил» увеличение срока воинской повинности для тайваньцев.
Ранее остров, который Штаты готовят к военной эскалации с материковым Китаем, жаловался на задержку поставок американского вооружения в этом году, в том числе на недостаток ЗРК Stinger. После обсуждений с США «ситуация улучшилась», заявила президент Тайваня от Демпартии Цай Инвэнь.
Следом власти Тайваня объявили реформу воинской повинности: теперь вместо 4 месяцев службы в армии тайваньцы будут служить год. Призывников поставят охранять ключевую инфраструктуру острова на фоне конфронтации с КНР.
Ошарашенных новостью жителей Тайваня издание «Голос Америки»✱ (признано в РФ иноагентом, финансируется Госдепом США) успокаивает тем, что срок службы «все равно будет короче, чем 18 месяцев, предусмотренных в Южной Корее».
При этом США открыто давили на власти Тайваня, чтобы те модернизировали свои вооруженные силы и сделали их «похожими на дикобраза» – подвижными для атаки и труднодоступными для нападения. Цай Инвэнь не отрицает, что Вашингтон настаивал на милитаризации, но утверждает, что давления с целью армейских реформ на руководство острова «не оказывалось».
«А если открыть тайваньский Голос Америки, то там чистая Украина: большинство тайваньцев уверены, что воевать за них приплывут американцы», – подчеркнула журналистка Наталья Радулова в Telegram.
Надеются на американские ВС и тайваньские эксперты, которые уверены в лояльности Вашингтона Тайбэю.
«Приверженность Соединенных Штатов Тайваню и шаги, которые Тайвань предпринимает для укрепления своих возможностей самообороны, способствуют поддержанию мира и стабильности через Тайваньский пролив и внутри региона», – заявили «Голосу Америки»* в Американском институте на Тайване.
Ранее аналитики Washington Post предрекли усугубление противостояния между Китаем и США в ближайшее время. Подробнее – в нашей статье.
* - признано в РФ иноагентом.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами