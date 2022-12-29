«США привержены нам». Жители Тайваня уверены, что воевать за них приедут американцы

При этом США открыто давили на власти Тайваня, чтобы те модернизировали свои вооруженные силы и сделали их «похожими на дикобраза» – подвижными для атаки и труднодоступными для нападения. Цай Инвэнь не отрицает, что Вашингтон настаивал на милитаризации, но утверждает, что давления с целью армейских реформ на руководство острова «не оказывалось».