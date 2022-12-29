Томас Бах выступил за продление санкций против российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал продлить действие санкций против России.
Томас Бах затронул тему санкцией в отношении спортсменов из России и Белоруссии в новогоднем послании. Текст обращения был опубликован на официальном сайте МОК. Бах отметил, что санкции «должны и будут оставаться в силе».
МОК рекомендовал отстранять россиян от всех международных турниров в конце февраля. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине. Ряд федераций разрешил спортсменам из России выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.