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Томас Бах выступил за продление санкций против российских спортсменов

Спорт
Томас Бах выступил за продление санкций против российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал продлить действие санкций против России.

Томас Бах затронул тему санкцией в отношении спортсменов из России и Белоруссии в новогоднем послании. Текст обращения был опубликован на официальном сайте МОК. Бах отметил, что санкции «должны и будут оставаться в силе».

МОК рекомендовал отстранять россиян от всех международных турниров в конце февраля. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине. Ряд федераций разрешил спортсменам из России выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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