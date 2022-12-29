Хазин рассказал, как США могут попытаться обнулить накопленные долги

Современная глобальная экономическая система, по словам эксперта, основана на принципе постоянного расширения. И если ей становится больше некуда расширяться, система оказывается в состоянии жесточайшего кризиса, из которого она может выйти только через разрушительный катаклизм – через войну или подобное масштабное списание всех обязательств.