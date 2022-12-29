Хазин рассказал, как США могут попытаться обнулить накопленные долги

Мировая экономика к настоящему времени оказалась в крайне сложной ситуации, наиболее вероятным выходом из которой может стать мощнейший обвал финансовых рынков.
Такой прогноз в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» озвучил известный политолог и экономист Михаил Хазин.
Современная глобальная экономическая система, по словам эксперта, основана на принципе постоянного расширения. И если ей становится больше некуда расширяться, система оказывается в состоянии жесточайшего кризиса, из которого она может выйти только через разрушительный катаклизм – через войну или подобное масштабное списание всех обязательств.
«Если на этот раз удастся избежать большой мировой войны, то у США, как у нынешнего центра мировых финансов, останется только путь к обнулению всех накопившихся долгов. Это значит, что государство может объявить дефолт и призвать всех остальных экономических агентов простить своим заемщикам все их финансовые обязательства», – считает Хазин.
Но если подобное произойдет, то, естественно, ВВП США может разом обвалиться процентов на 30. А уровень потребления американских домохозяйств в этом случае упадет не меньше чем на половину, спрогнозировал экономист.