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Тело недоношенного малыша нашли на мусорке в казахстанском Таразе

Происшествия
Тело недоношенного малыша нашли на мусорке в казахстанском Таразе

Сотрудники коммунальной службы обнаружили тело недоношенного ребенка на свалке в казахстанском Таразе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Инцидент произошел в одном из спальных районов города. Труп малыша нашли в пластмассовом ведре возле мусорного контейнера. Очевидцы вызвали стражей порядка.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты устанавливают личность и местонахождение матери погибшего. Организована проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

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