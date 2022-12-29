Тело недоношенного малыша нашли на мусорке в казахстанском Таразе

Сотрудники коммунальной службы обнаружили тело недоношенного ребенка на свалке в казахстанском Таразе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Инцидент произошел в одном из спальных районов города. Труп малыша нашли в пластмассовом ведре возле мусорного контейнера. Очевидцы вызвали стражей порядка.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты устанавливают личность и местонахождение матери погибшего. Организована проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.