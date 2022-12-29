«Справедливость восторжествует». Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского после завершения СВО нужно судить в Грозном, а не в Киеве – только так главное лицо киевского режима будет наказано «по справедливости».
«Зеленского нужно судить в Грозном, в Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать», – подчеркнул Кадыров во время прямой линии 29 декабря.
В середине ноября глава Чечни осуждал Зеленского за озвучивание невыполнимых условий для переговоров с Россией и отмечал, что если бы президент Украины переживал за мобилизованных украинцев, то вообще не использовал бы слово «условия», а «встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом».
Кадыров также заявлял, что Зеленский жертвует украинцами ради президентского кресла и «гонит на передовые простых рабочих», которых чеченские военные, задействованные в СВО, считают заложниками обстоятельств.
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