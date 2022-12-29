«Справедливость восторжествует». Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном

В середине ноября глава Чечни осуждал Зеленского за озвучивание невыполнимых условий для переговоров с Россией и отмечал, что если бы президент Украины переживал за мобилизованных украинцев, то вообще не использовал бы слово «условия», а «встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом».