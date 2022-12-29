Глава офиса Зеленского отметил сходство во мнениях Украины и США по завершению конфликта

Официальные Киев и Вашингтон сходятся во мнениях в отношении условий завершения текущего конфликта. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В ходе беседы с журналисткой Натальей Мосейчук он сделал неоднозначное заявление о президенте России Владимире Путине. Глава офиса украинского лидера попытался исключить какие-либо компромиссы с российским в отношении «независимости и целостности».
«Я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть», — подчеркнул Ермак.
Ранее офицер разведки в отставке Скотт Риттер негативно оценил официальный политический курс США по Украине. Он увидел в официальной американской линии «чистое зло». С таким заявлением военный выступил на YouTube-канале The Left Lens.