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Экс-глава отдела прокуратуры Воронежской области получил семь лет колонии за взятку

Происшествия
Экс-глава отдела прокуратуры Воронежской области получил семь лет колонии за взятку

Правобережный районный суд Липецка назначил семь лет лишения свободы бывшему руководителю отдела прокуратуры Воронежской области. Мужчину признали виновным в коррупционном преступлении.

Следователи установили, что в январе 2016 года фигурант получил от адвоката взятку в размере 500 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось в обмен на содействие обвиняемому в незаконном обороте наркотиков. В частности, прокурор обещал решить вопрос о смягчении меры пресечения на домашний арест.

По решению суда бывший правоохранитель будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили звания старшего советника юстиции и запретили занимать должности в надзорном ведомстве в течение пяти лет.

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