Экс-глава отдела прокуратуры Воронежской области получил семь лет колонии за взятку

Следователи установили, что в январе 2016 года фигурант получил от адвоката взятку в размере 500 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось в обмен на содействие обвиняемому в незаконном обороте наркотиков. В частности, прокурор обещал решить вопрос о смягчении меры пресечения на домашний арест.