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Политик Филиппо назвал поддержку «пронацистского» киевского режима главным трендом 2022 года

Политика
Политик Филиппо назвал поддержку «пронацистского» киевского режима главным трендом 2022 года

Солидарность западных стран по ситуации вокруг Украины демонстрирует «загнивание» европейской системы. Такое мнение выразил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. По его словам, главным трендом 2022 года стала солидарность Запада с «пронацистскими» властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, киевский режим является одним из самых коррумпированных в Европе. Ситуация с Украиной демонстрирует «загнивание» европейской системы.

Ранее Флориан Филиппо призвал Евросоюз брать пример с Венгрии в вопросе помощи Украине. По его словам, необходимо провести аудит траншей.

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