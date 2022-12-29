Политик Филиппо назвал поддержку «пронацистского» киевского режима главным трендом 2022 года

Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. По его словам, главным трендом 2022 года стала солидарность Запада с «пронацистскими» властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, киевский режим является одним из самых коррумпированных в Европе. Ситуация с Украиной демонстрирует «загнивание» европейской системы.