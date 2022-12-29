Вучич в безвыходной ситуации, РФ может помочь Сербии только в одном случае – Джаралла

Президенту Сербии Александру Вучичу можно только посочувствовать – Евросоюз «чрезвычайно жестко» давит на него в ситуации с Косово, заявил политолог Владимир Джаралла. Косовские власти провоцируют конфликт, всячески дискриминируя этнических сербов, проживающих в регионе.
Раньше у сербских властей была возможность балансировать между партнерством с Россией и Европейским Союзом, отметил Джаралла, но сейчас такая возможность ограничена: Вучич оказался в безвыходной ситуации. Поэтому 29 декабря он отменил боевую готовность ВС Сербии, а накануне призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады, чтобы избежать вооруженного конфликта.
Ранее власти Косово спровоцировали волнения среди местных сербов после ареста бывшего полицейского Деяна Пантича, уволившегося из косовской полиции в знак протеста против решений Приштины отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом.
После того, как в Косово начались сербские протесты, а участники могли быть арестованы косовской полицией, Вучич заявил, что запросит у ЕС и США, контролирующих автономию, разрешение на отправку в регион одной тысячи сербских полицейских и военных. Глава МИД Германии Анналена Бербок ответила, что «это совершенно неприемлемо».
Несмотря на это, Евросоюз ожидал и подталкивал Вучича к введению войск в Косово: в этом случае сербского президента удалось бы «наказать достаточно жестко» и довести ситуацию в Сербии до насильственной смены власти через очередную «цветную революцию», уверен Джаралла.
Однако Вучич, как и сербское население, осознает все риски – несмотря на удар по имиджу президента, эскалации удалось избежать. Не стоит рассчитывать, что агрессивное поведение косовских албанцев будет ограничено западными покровителями – напротив, Штаты и Евросоюз заинтересованы в антисербских настроениях.
«Сербы понимают, что у них была именно эта безвыходная ситуация. Только когда русская армия выйдет на западные границы бывшего СССР, когда появится возможность прямого сообщения с Сербией, тогда возможности на этом в этом регионе, конечно же, изменятся кардинальным образом. Но это время будущего», – заявил Джаралла на пресс-конференции в Медиацентре «Патриот».
Подробнее о том, как Сербия и Косово оказались на пороге новой балканской войны – в нашей статье.