Вучич в безвыходной ситуации, РФ может помочь Сербии только в одном случае – Джаралла

Раньше у сербских властей была возможность балансировать между партнерством с Россией и Европейским Союзом, отметил Джаралла, но сейчас такая возможность ограничена: Вучич оказался в безвыходной ситуации. Поэтому 29 декабря он отменил боевую готовность ВС Сербии, а накануне призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады, чтобы избежать вооруженного конфликта.