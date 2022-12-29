В Москве арестовали основателя платформы «ВыДвижение» Михаила Лобанова

Основатель платформы «ВыДвижение» Михаил Лобанов получил 15 суток ареста в Москве. Ранее доцента факультета мехмата МГУ задержали после обыска у бывшего депутата Ильи Пономарева✱ (признан в иноагентом в России).
Стоит отметить, что обыски, связанные с Пономаревым, проходили в семи регионах РФ. Сам бывший парламентарий является фигурантом уголовного дела о распространении фейков про военнослужащих РФ. Подозреваемый дал интервью иностранным СМИ, в котором публично и бездоказательно обвинил военных в насилии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами