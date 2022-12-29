Пользователи Twitter «включили» Украину в состав США из-за огромной американской поддержки

Тема огромных средств, потраченных Соединенными Штатами на поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского, стала активно обсуждаться в Сети. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей Twitter.
Начало дискуссиям положила консервативная активистка Бриджит Гэбриэл. Она спросила в соцсетях, поможет ли Киев восстановить американскую инфраструктуру после снежного шторма в обмен на поддержку украинских властей.
«Может мы что-то пропустили, и Украина давно уже американский штат», — прокомментировал публикацию один из пользователей.
«До сих пор в голове не укладывается, что американцы поддерживают и защищают страну, которая не входит в НАТО», — отметил предприниматель Ричард Хаммонд.
«Инфраструктура моей страны гораздо хуже, чем украинская», — возмутился другой интернет-юзер.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Он включает выделение Киеву 800 миллионов долларов.