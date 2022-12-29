Гендиректор ФосАгро заявил, что объем инвестиций холдинга к 2027 году превысит четверть триллиона рублей

Подводя итоги 2022 года, он отметил, что этот период был непростым для компании, однако благодаря сплоченности коллектива ей удалось не просто пройти через все испытания, но поставить рекорд по выпуску готовой продукции и в полтора раза нарастить налоговые отчисления.