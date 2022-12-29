Гендиректор ФосАгро заявил, что объем инвестиций холдинга к 2027 году превысит четверть триллиона рублей

Объем инвестиций холдинга «ФосАгро» в ближайшие пять лет превысит 250 миллиардов рублей, заявил генеральный директор компании Михаил Рыбников. Об этом сообщает «Би-порт».
Подводя итоги 2022 года, он отметил, что этот период был непростым для компании, однако благодаря сплоченности коллектива ей удалось не просто пройти через все испытания, но поставить рекорд по выпуску готовой продукции и в полтора раза нарастить налоговые отчисления.
Рыбников подчеркнул, что в следующем году ФосАгро продолжит реализовывать свою масштабную инвестиционную программу. Это открытие современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, реализация проектов развития рудно-сырьевой базы в Кировске, а также запуск мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Череповце и Балакове.
«В уходящем году мы направим на инвестиционное развитие рекордный объем средств — почти 64 миллиарда рублей, а в 2023-м поднимем эту планку еще выше — до более 66 миллиардов рублей. В ближайшую пятилетку мы намерены направить на инвестиции в сумме более 250 миллиардов рублей», — заявил гендиректор.
В следующем году ФосАгро выполнит все взятые на себя обязательства в социальной сфере и продолжит реализовывать проекты в области образования, здравоохранения, спорта и благоустройства. В 2022 году холдинг направил на эти цели почти 11 миллиардов рублей, что является рекордным показателем, заключил Рыбников.