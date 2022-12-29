Ответ РФ на потолок цен на нефть: последствия для Запада не заставят себя долго ждать

По его словам, ответные меры РФ предполагают небольшой люфт. Российские поставщики смогут продолжать поставлять энергоносители и западным потребителям, если в договоре на их покупку не будет упоминаться о потолке цен. Но западные компании не смогут заключать таких контрактов, так как теперь им это запрещает законодательство их стран.