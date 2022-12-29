Ответ РФ на потолок цен на нефть: последствия для Запада не заставят себя долго ждать

Запад собственными руками создал ситуацию, при которой рост цен на нефть неизбежно станет галопирующим, а российский бюджет не несет никаких потерь из-за введенных ограничений.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал писатель и публицист Дмитрий Лекух, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об ответных мерах на введение рядом стран потолка цен на российскую нефть.
«Ситуация складывается очень показательная: судя по указу президента, мы будем подходить жестко», – отметил эксперт.
По его словам, ответные меры РФ предполагают небольшой люфт. Российские поставщики смогут продолжать поставлять энергоносители и западным потребителям, если в договоре на их покупку не будет упоминаться о потолке цен. Но западные компании не смогут заключать таких контрактов, так как теперь им это запрещает законодательство их стран.
«Это означает, что мы готовы к сокращению добычи, если это потребуется. Бюджетные параметры при этом не будут нарушены – уже подсчитано, что наш бюджет, наша внутренняя экономика не пострадают», – объясняет публицист.
А вот, как эта ситуация скажется на экономиках других стран – это отдельный разговор. Ведь страны ОПЕК+ (Организации стран-экспортеров нефти) уже не раз подтвердили, что не намерены по требованию Запада наращивать объемы нефтедобычи чтобы снизить мировые цены на черное золото.
«Но при этом Китай выходит из ковида. Соединенные Штаты, которым было важно сдержать цены перед выборами в конгресс (в ноябре), тогда выкачивали нефть из резервов. А сейчас они уже официально заявили, что им нужно закупать. То есть спрос возрастает, предложение не увеличивается. Что это означает? Галопирующие цены», – подчеркнул Лекух.
Напомним, ранее член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил, что западные страны вводили масштабные санкции против российского экспорта энергоресурсов в надежде разрушить экономику РФ. Однако в итоге ограничения Запада навредили только ему самому, а для России и ее партнеров ситуация обернулась новыми перспективами.