Кадыров объяснил, почему не будет выдвигаться на пост президента России

Баллотироваться на пост президента России после руководства Владимира Путина практически невозможно, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как гражданин России Кадыров имеет право выдвигаться в качестве кандидата на выборах в президенты РФ. Однако глава республики никогда не будет этого делать.
«Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный», — пояснил Кадыров.
Он уверен, что после такого человека руководить страной практически невозможно. Глава Чечни пожелал Путину долго быть президентом России.