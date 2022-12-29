МИД Белоруссии выразил украинскому послу протест из-за падения ракеты

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за падения ракеты на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
Представитель МИД напомнил, что вооруженные силы сбили украинскую ракету комплекса С-300. По его словам, Минск очень серьезно к этому относится, поскольку это является серьезным инцидентом.
«В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест», – сказал Глаз.
Белоруссия потребовала от Украины тщательного расследования инцидента. Кроме того, Минск призвал принять исчерпывающие меры в отношении виновных.
Телеканал RT ранее информировал, что украинскую ракету сбили после входа в воздушное пространство Белоруссии.