Семьям военнослужащих в Татарстане предоставят отсрочку по оплате социальной ипотеки

Также стало известно, что исполком Казани предоставит льготы призванным в ходе частичной мобилизации арендаторам муниципального имущества и земельных участков. Они смогут получить отсрочку по внесению арендной платы, а также расторгнуть договор аренды без применения в их отношении штрафных санкций.