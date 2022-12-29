Семьям военнослужащих в Татарстане предоставят отсрочку по оплате социальной ипотеки

Семьям военнослужащих из Татарстана предоставлена возможность оформить кредитные каникулы по оплате социальной ипотеки сроком на полгода.
Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов. Для получения отсрочки семья должна написать заявление на сайте Госжилфонда, сообщает сетевое издание «Реальное время».
Также стало известно, что исполком Казани предоставит льготы призванным в ходе частичной мобилизации арендаторам муниципального имущества и земельных участков. Они смогут получить отсрочку по внесению арендной платы, а также расторгнуть договор аренды без применения в их отношении штрафных санкций.