Мужчины массово бегут из Польши от мобилизации, опасаясь судьбы украинцев

Польское общество восстает против планов Минобороны Польши по мобилизации: на границе с Германией уже выстроилась очередь из автомобилей. Об этом сообщает издание Dziennik Polityczny.
Напряженность в польском обществе вызывает вполне реальная перспектива граждан быть задействованными в конфликте на Украине. Польское министерство обороны призывает мужчин в армию и раздает повестки сотням тысяч резервистов от 18 до 55 лет, которые в дальнейшем попадут на действительную военную службу или в армейский резерв.
Саботаж мобилизации и уклонение от службы становятся все более частыми явлениями. Самым простым и эффективным способом избежать принудительной службы в армии стало бегство мужчин призывного возраста в другие страны Евросоюза.
Примечательно, что против возможного участия в украинском конфликте выступают и госслужащие: так, заместитель мэра районного управления Варшавы Войцех Лесюк обвинил правительство Польши в подстрекательстве к войне на деньги налогоплательщиков, рассчитывающих, что польская армия будет защищать собственные границы и не более того.
«Правительство подталкивает поляков к войне! Солдаты получают деньги из наших налогов, потому что должны защищать нашу страну. Гражданские должны иметь возможность покинуть Польшу в случае угрозы – не должно быть ситуации, как в Украине, когда мужчины вынуждены находиться в стране без электричества, тепла и работы», – возмущается Лесюк.
По словам чиновника, тысячи поляков бегут от призыва в армию, а на польской стороне границы с Германией образовалась огромная очередь из автомобилей. Многие остаются в ФРГ, иные бегут в другие страны ЕС и Великобританию: за последние несколько недель страну покинуло более 70 тысяч человек.
«Это только начало огромной волны миграции, которая к марту 2023 года может вырасти до нескольких сотен тысяч граждан, покинувших Польшу», – отмечается в статье Dziennik Polityczny.
Ранее отставной офицер США Скотт Риттер предположил, что Польша намерена захватить часть Украины в будущем и с этой целью направляет своих военных для помощи ВСУ. Подробнее – в нашей статье.