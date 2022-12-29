С Новым Годом!

Мужчины массово бегут из Польши от мобилизации, опасаясь судьбы украинцев

Политика
Мужчины массово бегут из Польши от мобилизации, опасаясь судьбы украинцев

Польское общество восстает против планов Минобороны Польши по мобилизации: на границе с Германией уже выстроилась очередь из автомобилей. Об этом сообщает издание Dziennik Polityczny.

Напряженность в польском обществе вызывает вполне реальная перспектива граждан быть задействованными в конфликте на Украине. Польское министерство обороны призывает мужчин в армию и раздает повестки сотням тысяч резервистов от 18 до 55 лет, которые в дальнейшем попадут на действительную военную службу или в армейский резерв.

Саботаж мобилизации и уклонение от службы становятся все более частыми явлениями. Самым простым и эффективным способом избежать принудительной службы в армии стало бегство мужчин призывного возраста в другие страны Евросоюза.

Мужчины массово бегут из Польши от мобилизации, опасаясь судьбы украинцев

Примечательно, что против возможного участия в украинском конфликте выступают и госслужащие: так, заместитель мэра районного управления Варшавы Войцех Лесюк обвинил правительство Польши в подстрекательстве к войне на деньги налогоплательщиков, рассчитывающих, что польская армия будет защищать собственные границы и не более того.

«Правительство подталкивает поляков к войне! Солдаты получают деньги из наших налогов, потому что должны защищать нашу страну. Гражданские должны иметь возможность покинуть Польшу в случае угрозы – не должно быть ситуации, как в Украине, когда мужчины вынуждены находиться в стране без электричества, тепла и работы», – возмущается Лесюк.
Мужчины массово бегут из Польши от мобилизации, опасаясь судьбы украинцев

По словам чиновника, тысячи поляков бегут от призыва в армию, а на польской стороне границы с Германией образовалась огромная очередь из автомобилей. Многие остаются в ФРГ, иные бегут в другие страны ЕС и Великобританию: за последние несколько недель страну покинуло более 70 тысяч человек.

«Это только начало огромной волны миграции, которая к марту 2023 года может вырасти до нескольких сотен тысяч граждан, покинувших Польшу», – отмечается в статье Dziennik Polityczny.

Ранее отставной офицер США Скотт Риттер предположил, что Польша намерена захватить часть Украины в будущем и с этой целью направляет своих военных для помощи ВСУ. Подробнее – в нашей статье.

#польша #Украина #сша #новости #россия #СВО #мобилизация