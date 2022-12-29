Мужчины массово бегут из Польши от мобилизации, опасаясь судьбы украинцев

По словам чиновника, тысячи поляков бегут от призыва в армию, а на польской стороне границы с Германией образовалась огромная очередь из автомобилей. Многие остаются в ФРГ, иные бегут в другие страны ЕС и Великобританию: за последние несколько недель страну покинуло более 70 тысяч человек.