Гололед на дорогах Петербурга вновь спровоцировал масштабные заторы

Подобная ситуация наблюдается в Северной столице уже не первую зиму подряд. Как и годом ранее, петербургские власти во главе с губернатором Александром Бегловым не сумели должным образом подготовиться, чтобы обеспечить горожанам комфортное передвижение по улицам без гололеда, куч снег и пробок.