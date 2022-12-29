Гололед на дорогах Петербурга вновь спровоцировал масштабные заторы

Неубранные от снега и гололеда улицы Санкт-Петербурга вновь заставили автомобилистов терять время в заторах. Уже к 17:00 пробки достигли семи баллов, что на один пункт больше обычного показателя для четверга
Машины стоят на Невском проспекте в районе площади Александра Невского, у Московского вокзала, на Синопской набережной, Лиговском проспекте, набережной Обводного канала, Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Арсенальной, Дворцовой и Кутузовской набережных.
На Петроградской стороне крупные пробки наблюдаются на Каменноостровском проспекте, Чкаловском проспекте, Большом проспекте П. С., Большой Пушкарской улице, Кронверкской набережной и набережной реки Карповки. Местами встречаются пробки на КАД, Октябрьской набережной и Московском шоссе.
Подобная ситуация наблюдается в Северной столице уже не первую зиму подряд. Как и годом ранее, петербургские власти во главе с губернатором Александром Бегловым не сумели должным образом подготовиться, чтобы обеспечить горожанам комфортное передвижение по улицам без гололеда, куч снег и пробок.