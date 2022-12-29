Норкин: Турция, Грузия и Казахстан начали выдавливать сбежавших после начала СВО россиян

По словам журналиста, если Москва еще не определилась с отношением к сбежавшим гражданам, то Астана, Тбилиси и Анкара уже сделали выбор. Государства намерены вытолкать обратно прибывших россиян, о чем свидетельствуют последние действия руководства указанных стран