Норкин: Турция, Грузия и Казахстан начали выдавливать сбежавших после начала СВО россиян

Власти Грузии, Казахстана и Турции начали выдавливать из своих стран сбежавших после начала спецоперации россиян, заявил телеведущий Андрей Норкин в эфире ток-шоу «Место встречи».
По словам журналиста, если Москва еще не определилась с отношением к сбежавшим гражданам, то Астана, Тбилиси и Анкара уже сделали выбор. Государства намерены вытолкать обратно прибывших россиян, о чем свидетельствуют последние действия руководства указанных стран
«Турция, видимо, настолько насытилась релокантами, что с понедельника россиянам перестали выдавать туристический вид на жительство, дающий право пребывать в стране в течение года», — напомнил Норкин.
Ранее сообщалось, что ведущий «Места встречи» пристыдил сбежавших из России артистов за лицемерную позицию по Украине.