Поэт Маленко прочитал в эфире «Народного фронта» стихотворение в поддержку участников СВО

Поэт Влад Маленко представил стихотворение, посвященное участникам спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Строчки прозвучали в эфире стрима «Народного фронта».
Поэт в эфире помог россиянам, дозвонившимся в студию, разобраться в проблемах, связанными в том числе с коммунальной сферой. Например, жительница Мурманска пожаловалась на некачественное отопление в жилых домах. Руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Мурманской области Максим Сахневич в свою очередь заявил, что это проблема находится на их контроле и есть продвижение в этом вопросе.
Маленко поблагодарил Сахневича за внимание к жалобам соотечественников. Также в ходе стрима он представил свое новое стихотворение, которое называется «Новогодний тост».
«Сержант Потапов иефрейтор Лобов
За Новый год глотнули кипятка.
Не подают в окопах эскалопов
И пробкой не тревожат потолка», — прочел автор.
Стихотворение посвящено участвующим в специальной военной операции бойцам, которые Новый год встретят на передовой.