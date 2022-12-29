Поэт Маленко прочитал в эфире «Народного фронта» стихотворение в поддержку участников СВО

Поэт в эфире помог россиянам, дозвонившимся в студию, разобраться в проблемах, связанными в том числе с коммунальной сферой. Например, жительница Мурманска пожаловалась на некачественное отопление в жилых домах. Руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Мурманской области Максим Сахневич в свою очередь заявил, что это проблема находится на их контроле и есть продвижение в этом вопросе.