Кабмин, созданный лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, поддержали 63 из 120 израильских депутата. Об этом рассказали в парламентской пресс-службе.
Кнессет Израиля утвердил новое правительство страны во главе с Нетаньяху. Голосование провели в электронном формате. Из 120 депутатов 54 высказались против правительства Нетаньяху. Остальные поддержали команду нового премьера.
Биньямина Нетаньяху уже привели к присяге в качестве руководителя правительства. По информации парламентской пресс-службы, началась соответствующая процедура для министров.
Выборы в Правительство Израиля состоялись первого ноября.