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Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Маяк дельты»

Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Маяк дельты»

Медиагруппа «Патриот» расширила список партнеров. Теперь с холдингом сотрудничает издание «Маяк дельты».

Глава «Патриота» Николай Столярчук поприветствовал нового партнера с богатой историей. Он уверен, что новости об Астраханской области будут интересны читателям медиагруппы.

«На сегодняшний день партнерская сеть Медиагруппы "Патриот" насчитывает уже 335 СМИ со всей России, и это только начало. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с "Маяк дельты"», — приводит пресс-служба «Патриота» слова главы организации.

В рамках сотрудничества издания будут обмениваться актуальными новостями. Также партнерство подразумевает информационную поддержку значимых мероприятий.

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