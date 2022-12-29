Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Маяк дельты»

Медиагруппа «Патриот» расширила список партнеров. Теперь с холдингом сотрудничает издание «Маяк дельты».
Глава «Патриота» Николай Столярчук поприветствовал нового партнера с богатой историей. Он уверен, что новости об Астраханской области будут интересны читателям медиагруппы.
«На сегодняшний день партнерская сеть Медиагруппы "Патриот" насчитывает уже 335 СМИ со всей России, и это только начало. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с "Маяк дельты"», — приводит пресс-служба «Патриота» слова главы организации.
В рамках сотрудничества издания будут обмениваться актуальными новостями. Также партнерство подразумевает информационную поддержку значимых мероприятий.