Депутат Бессараб напомнила о повышении материнского капитала в 2023 году

Материнский капитал в следующем году вырастет на 12%, напомнила член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
В разговоре с телеканалом «360» она отметила, что индексация будет проведена на уровень реальной инфляции, даже с небольшим опережением. В дальнейшем по поручению президента РФ Владимира Путина маткапитал станет увеличиваться ежегодно.
Что касается универсального пособия, оно объединяет семь разных категорий едиными критериями и выплатами. Это позволит обеспечить семьи государственной поддержкой от рождения детей до их выпуска из школы.
Прежде по отдельным возрастным группам и с учетом количества детей средства были доступны только из семейного материнского капитала. Сейчас же их можно получить и за счет единого пособия. Выплаты из маткапитала не будут учитываться в доходах семьи, что дает некоторые преимущества тем, у кого есть дети, добавила Бессараб.