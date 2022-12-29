Депутат Бессараб напомнила о повышении материнского капитала в 2023 году

Прежде по отдельным возрастным группам и с учетом количества детей средства были доступны только из семейного материнского капитала. Сейчас же их можно получить и за счет единого пособия. Выплаты из маткапитала не будут учитываться в доходах семьи, что дает некоторые преимущества тем, у кого есть дети, добавила Бессараб.