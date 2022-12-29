Американский журналист Кирк использовал цитату Толстого для описания будущего Украины

Поражение Украины в конфликте обернется для Запада болезненными последствиями. Об этом заявил американский журналист Дональд Кирк.
Автор в статье для The Hill перефразировал цитату Льва Толстого из романа «Анна Каренина», в которой говорится про счастливые и несчастливые семьи. По его словам, победители похожи друг на друга, однако проигравшие имеют свою историю.
«Киев, может быть, и не добьется победы, но компромисс и поражение — это не вариант», – сказано в материале.
Кирк считает, что Запад поставил на кон демократию, поэтому Европе и США следует изо всех сил помогать Киеву. Однако говорить о победе Украины не представляется возможным.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова выступить в качестве гаранта возможного мирного соглашения по Украине.