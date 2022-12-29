Кедми рассказал об истерике Запада после неудавшейся попытки Меркель обмануть Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не смогла обмануть президента РФ Владимира Путина насчет Минских соглашений, поскольку тот всегда понимал истинные мотивы Запада. Своим мнением на этот счет поделился политолог из Израиля Яков Кедми.
По его словам, благодаря осознанности российского лидера Москва оказалась готова к украинскому кризису и санкциям США и Европы. После нашумевшего интервью Меркель многие решили, что ей удалось ввести Путина в заблуждение, но на самом деле тот предусмотрел обман, убежден эксперт.
«Меркель его не обманула – просто он чисто профессионально сказал: "Есть несколько вариантов развития событий, я хочу выбрать наиболее мирный и наиболее эффективный, давайте пойдем по этому пути". Но он продолжал готовить страну к другому варианту, если придется. А что происходит сегодня? Весь Запад в истерике говорит об устойчивости России и ее экономики», — сказал Кедми в рамках программы «Армагеддоныч» на канале «Соловьев Live».
Меркель в начале декабря дала интервью Die Zeit, в котором заявила, что целью Минских соглашений было «выиграть время» для Украины. Примечательно, что договоренности были направлены на урегулирование ситуации в Донбассе.