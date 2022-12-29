Кедми рассказал об истерике Запада после неудавшейся попытки Меркель обмануть Путина

По его словам, благодаря осознанности российского лидера Москва оказалась готова к украинскому кризису и санкциям США и Европы. После нашумевшего интервью Меркель многие решили, что ей удалось ввести Путина в заблуждение, но на самом деле тот предусмотрел обман, убежден эксперт.