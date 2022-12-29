Кедми высказал все, что думает о сбежавших в Израиль Макаревиче и Пугачевой

Критические высказывания о российской спецоперации, о действиях властей РФ или о позиции общества, с которыми периодически в публичном пространстве выступают уехавшие за границу артисты, не представляют никакой ценности. Веди эти заявления делают некомпетентные люди, ничего не смыслящие в политике.
Такое мнение в эфире передачи «Армагеддоныч» на радио «Вести ФМ» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который особенно заострил внимание на эстрадных певцах – Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче* (получил в РФ статус физического лица-иноагента).
Как отметил автор и ведущий радиопередачи Евгений Сатановский, Макаревич и его единомышленники не понимают важности произошедшего в 2014 году воссоединения Крыма с Россией, и того, что, если бы этого не произошло, для РФ возникла бы угроза прямого столкновения с НАТО.
В ответ Яков Кедми выразил убежденность в том, что все заявления артистов, не относящиеся к теме искусства, нужно игнорировать. И особенно это касается тех представителей творческих профессий, которые поспешили убежать из России в последнее время.
«Скажи, если бы ты попытался анализировать его музыку или вокальные способности, как бы это выглядело? У тебя есть музыкальный слух, образование? Ты что-то в этом понимаешь? На тебя бы все, кто относится к этой сфере, смотрели бы с удивлением. Да, вы можете сказать, что вам это нравится или не нравится. Но чего вы лезете в музыку», – объяснил свое мнение израильский политолог.
Также и «политическая аналитика» обосновавшегося в Израиле Андрея Макаревича✱, который активно осуждает СВО, не заслуживает внимания. Ведь певец вообще не разбирается в политике и нынешних сложных геополитических процессах.
«Что Макаревич понимает в политике? Что он своими мозгами понимает в геополитических проблемах, Крыме, безопасности, международных угрозах? А что Пугачева понимает? Перечислять можно бесконечно. Но сам факт их упоминания – какое нам дело до того, что думает тот или иной артист о вещах, которые он не понимает? Медициной должен заниматься профессионал – врач. С политикой то же самое», – подчеркнул Кедми.
Многие люди, по его словам, не осознают, насколько сложным делом являются политика и государственное управление, которые требуют глубокой подготовки, опыта и особых навыков.
Поэтому заявления таких людей как Пугачева или Макаревич не представляют никакой ценности и вообще не имеют смысла. Но многие принимают эти высказывания к сведенью из-за того, что их озвучивают такие известные личности.
«Политика – это тяжелая работа. Это профессия, требующая, во-первых, способностей, во-вторых, обучения, в-третьих, доказанного положительного опыта. Это не просто кривляка со сцены, берущий на себя наглость говорить, что что-то должно быть по-другому», – добавил Яков Кедми.
При этом Евгений Сатановский высказал мнение, что Макаревич сумел прославиться в советское время только благодаря тому, что люди устали от «избыточной официальной эстрады» и им захотелось чего-то другого.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами