Кедми высказал все, что думает о сбежавших в Израиль Макаревиче и Пугачевой

Как отметил автор и ведущий радиопередачи Евгений Сатановский, Макаревич и его единомышленники не понимают важности произошедшего в 2014 году воссоединения Крыма с Россией, и того, что, если бы этого не произошло, для РФ возникла бы угроза прямого столкновения с НАТО.